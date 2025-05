Justiça autoriza condução coercitiva da ex-BBB Adélia Soares à CPI das Bets

Conhecida por atuar na defesa da também influenciadora Deolane Bezerra, Adélia, que é ex-participante do Big Brother Brasil ( BBB ), havia sido convocada a comparecer voluntariamente à comissão no dia 29 de abril, mas não se apresentou.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A decisão judicial atende a um pedido da senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), relatora da comissão, que investiga o funcionamento de casas de apostas on-line ilegais e sua relação com práticas criminosas como lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e associação criminosa.

Ex-BBB Adélia é acusada de operar esquema bilionário de jogos ilegais



De acordo com as investigações da Polícia Civil do Distrito Federal, Adélia Soares é sócia da Payflow Processadora de Pagamentos LTDA, empresa apontada como peça-chave no funcionamento do esquema.

Segundo os dados levantados pela CPI, a empresa teria sido utilizada como fachada para movimentações financeiras suspeitas, feitas em desacordo com as normas do Banco Central, com uso de documentos falsos e mecanismos considerados fraudulentos.

A operação também envolveria conexões com uma companhia registrada nas Ilhas Virgens Britânicas, o que indica uma possível tentativa de internacionalizar e ocultar a origem dos recursos.