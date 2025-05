Corpo de jovem que sumiu após show de Lady Gaga é encontrado no RJ

Igor Sousa da Costa foi localizado sem vida neste sábado, 10; arquiteto estava desaparecido desde a tarde do último domingo, 4, após viagem para o show de Lady Gaga

Segundo Polícia Civil, o caso estava sendo investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), que aponta afogamento como a principal causa do ocorrido .

O arquiteto Igor Sousa, de 26 anos, foi encontrado morto na manhã do sábado, 10, perto das Ilhas Cagarras, na Zona Sul do Rio Janeiro, a cerca 4 km da costa da praia de Ipanema.

Igor estava desaparecido desde a tarde de domingo, 4 de maio. Ele morava em Anápolis, no estado de Goiás, e viajou ao Rio de Janeiro no dia 30 de abril. O jovem estava na cidade para assistir ao show da cantora Lady Gaga junto do namorado, Wesley Oliveira.

O corpo do arquiteto foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros do Rio e identificado no Instituto Médico Legal. Agora, a família tenta arrecadar dinheiro para custear traslado.

Os parentes e o namorado de Igor lançaram uma vaquinha virtual para ajudar na estadia no Rio durante as buscas pelo arquiteto.