Homem se depara com onça-pintada em SC; polícia informa que não houve ataques

Um homem se deparou com uma onça-pintada nas ruas da cidade de Caçador, em Santa Catarina. As imagens foram registradas por câmeras de segurança e vêm repercutindo nas redes sociais nos últimos dias.

No vídeo, gravado na última quarta-feira, dia 7, aparece o morador se afastando após a aparição do animal, que é o maior felino que pode ser encontrado no Estado.

Segundo o divulgado pelo G1, a Polícia Militar Ambiental (PMA) informou que ninguém foi atacado e após o ocorrido a onça não foi mais vista.

A suspeita da PMA é de que o animal tenha se escondido em uma mata. Eles explicaram que caso alguém o avistasse, evitasse qualquer forma de contato, já que o felino, ao se sentir ameaçado, pode se tornar agressivo.