Programa da Rádio Nacional mostra como Sambódromo mudou o carnaval

Neste período de meio século, o carnaval no Rio de Janeiro viveu “alteração substancial”, por causa do conjunto arquitetônico concebido por Darcy Ribeiro (1922-1997) e projetado por Oscar Niemeyer (1907-2012), afirma Edson Farias, especialista em festas populares e professor de Sociologia da Universidade de Brasília (UnB), entrevistado pelo Roda de Samba.

"A era do Sambódromo aumentou o protagonismo das escolas de samba” e exigiu “planejamento econômico” dos desfiles, diz Farias. Para ele, o período também viu o crescimento do número de integrantes nas escolas de samba e fixou a cronometragem do cortejo como critério fundamental. “Isso tem impactos na bateria e no modo de fazer o samba-enredo”, assinala o acadêmico.

Além da "invenção" do Sambódromo, copiada em outras cidades, Edson Farias lista os principais sambas-enredo do último cinquentenário, comenta a popularização das escolas de samba e analisa as relações entre o carnaval e o jogo do bicho no Rio de Janeiro.

Segundo o professor, as duas tradições cariocas “se atravessam” e, “à medida que o jogo do bicho se populariza e vai se espalhando pela cidade, aproxima-se sobretudo das áreas mais pobres e também do samba”. No papel de “benfeitores comunitários” os banqueiros do jogo do bicho passam a dirigir as escolas de samba e a ter nelas uma “vitrine” para papéis sociais além da contravenção. A chegada no universo do samba é um “momento ilustrativo”, quando “os bicheiros estão dizendo: ‘olha nós somos uma parte legítima no comando dessa cidade’”, ressalta Edson Farias. O programa Roda de Samba é veiculado aos domingos em rede 11 onze emissoras da Rádio Nacional e posteriormente é distribuído na Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). Produzido em parceria pela Agência Brasil e pela Rádio Nacional, o programa traz semanalmente entrevistas com cantores, compositores, escritores, cineastas e intelectuais sobre o universo e o imaginário do samba.