Onça-pintada escala parede de zoológico e assusta visitantes; veja vídeo

Onça-pintada escala pilastra dentro de recinto no Zoológico de Brasília Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma onça-pintada escalou uma parede do Zoológico de Brasília e assustou visitantes que estavam no local. O animal ficou frente a frente com as pessoas, separados apenas por grades de contenção. Em nota, o zoológico disse que não houve riscos para o público e que a visitação está mantida. O vídeo mostra a onça se aproximando da grade e com três movimentos alcança a pilastra localizada abaixo de um ponto onde os visitantes ficam. Após o susto, os visitantes começaram a fazer vídeos e tirar fotos da onça. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Após a intervenção de um dos seguranças do zoológico, a onça desceu da grade.

Em nota, o Zoológico de Brasília disse que o vídeo que circula nas redes sociais mostra apenas uma aproximação do animal com a grade de contenção superior. Além disso, o zoológico afirma ainda que novas barreiras físicas foram colocadas no local e instalada uma cerca elétrica, na última sexta-feira, 29. Veja vídeo do momento em que a onça escala a parede do Zoológico de Brasília: Confira a nota completa do Zoológico de Brasília sobre o ocorrido: "É com o compromisso de transparência e segurança que o Zoológico de Brasília comunica à população sobre o recente incidente envolvendo uma onça-pintada nessa quinta-feira (28/12). Informamos que a onça não saiu do recinto. O que ocorreu foi uma aproximação do animal da grade de contenção superior e não houve risco para os visitantes. O Zoológico está tomando medidas imediatas para garantir a segurança de todos. Além dos mecanismos de segurança já existentes, o Zoológico de Brasília informa que a nova barreira começará a ser instalada a partir da próxima semana. A visitação no local está mantida porque foi colocada a cerca elétrica, como uma medida paliativa, que não oferece riscos aos animais e aos visitantes. A cerca elétrica foi instalada sexta-feira (29). Reiteramos que a equipe especializada do Zoológico está monitorando de perto o comportamento dos animais e mantendo a vigilância constante para assegurar a integridade de todos. A segurança e o bem-estar dos visitantes e animais são prioridades absolutas.

