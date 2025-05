Continuam as buscas por fã de Lady Gaga que desapareceu no mar

Igor Sousa Costa desapareceu do domingo, 4, após sair para praia com seu namorado

As buscas por Igor Sousa Costa, de 26 anos, continuam pelo terceiro dia. O goiano está desaparecido desde o domingo, 4, quando se perdeu do namorado em Ipanema, na altura do Posto 9, após se afastar para perto do mar.

