Bebê, mãe e avó são encontradas mortas em apartamento em Belo Horizonte

Os corpos da avó, mãe e neta estavam sobre a cama do apartamento onde residia a família. Polícia encontrou bandejas com carvão queimado e quatro cães mortos

Os agentes foram acionados após a síndica do prédio, Raquel Perpétuo Moreira, sentir um odor muito forte vindo da residência da família , que ficava no 13° andar.

Na tarde de sexta-feira, 9, a polícia de Belo Horizonte encontrou três mulheres da mesma família mortas sobre a cama em um apartamento na rua Mato Grosso, no bairro Barro Preto. As vítimas era uma bebê de um ano e onze meses, a mãe e a avó.

No local, também foram encontradas três bandejas com carvão queimado e quatro cães mortos em cômodos do apartamento, que conforme a administradora Raquel, estavam com as janelas tapadas com papéis.



As três mulheres se tratavam de Cristina Antonini, de 66 anos, sua filha Daniela Antonini, de 40 anos, e a neta Giovanna Antonini Vasconcelos, de apenas 1 ano e onze meses. No primeiro momento, a polícia suspeitou de que tenham morrido intoxicadas, mas investigação da Polícia Civil continua em andamento.

Família não era vista desde domingo, 4, afirma zelador

Segundo Raquel, a avó paterna entrou em contato preocupada que não conseguia falar com a mãe da criança na manhã de sexta-feira, 9. "Ela entrou em contato comigo muito preocupada, talvez sentindo que algo de ruim tivesse ocorrido", contou a síndica, em entrevista à TV Globo.