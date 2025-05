Polícia investiga causas da morte da atriz de 11 anos Millena Brandão

Após dias com dores de cabeça e passagens por três unidades de saúde, criança teve morte encefálica confirmada. Secretaria da Segurança Pública trata o caso como suspeito

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a ocorrência foi registrada como morte suspeita . Os pais da menina, Thays e Luiz Brandão, prestaram depoimento e registraram boletim de ocorrência no sábado, 3.

A Polícia Civil de São Paulo abriu inquérito para apurar as circunstâncias da morte da atriz mirim Millena Brandão, de 11 anos . A criança, conhecida por participações em produções do SBT e da Netflix, faleceu na última sexta-feira, 2, após apresentar sintomas como fortes dores de cabeça por vários dias.

De acordo com a pasta, Millena morreu após apresentar sintomas de mal-estar, inicialmente diagnosticados como dengue. Após ter sido liberada, os sintomas de mal-estar da atriz mirim persistiram.

A Secretaria Municipal da Saúde e a Secretaria Estadual da Saúde também abriram apurações internas para verificar se houve falha no atendimento médico. Até o momento, a família ainda não sabe a causa oficial da morte da atriz mirim, que consta como " a esclarecer " em sua certidão de óbito.

A confirmação da morte encefálica ocorreu no Hospital Geral do Grajaú, na zona sul de São Paulo, onde a menina estava internada.

Millena Brandão: declaração de óbito contraditória

A declaração de óbito, com informações escritas à mão por um médico do último hospital por onde ela passou, descreve que Millena teve "morte súbita, sem causa determinante aparente", segundo g1 São Paulo.

As contradições aparecem quando na guia de encaminhamento de cadáver, também com notas à mão de um médico, afirma que Millena “faleceu durante internação de 4 dias”, chegou ao hospital com quadro clínico de “coma” e “choque circulatório”.

E que, segundo o histórico médico da atriz, a criança estava com “cefaleia há 6 dias” e “coma há 1 dia”. Ainda informava haver “diagnóstico diferencial neoplasivo” (formação de um novo tecido anormal, que pode ser benigno ou maligno, como um tumor) “não definido”.