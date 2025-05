Família de Millena Brandão alerta para golpes na internet em nome da atriz

Em um story no Instagram da atriz, a família afirma que pessoas estão aplicando golpes ao pedirem vaquinha em nome de Millena e criando perfis falsos .

A família de Millena Brandão, que participou da novela “A infância de Romeu e Julieta”, do SBT , publicou um alerta nas redes sociais para vaquinhas falsas em nome da atriz mirim. A jovem morreu nessa sexta-feira, 2, aos 11 anos.

“Tem algumas contas falsas sendo feitas em nome da Millena, gente respeitem esse momento, a única conta dela é essa aqui… e nenhuma mais!!”, diz no post, alertando que há pessoas se aproveitando do falecimento para aplicar golpes.

Após o falecimento da atriz, diversas contas utilizando fotos e o nome de Millena foram criadas nas redes sociais e a família se pronunciou utilizando as redes oficiais da menina.

Ela estava internada em estado grave no Hospital Geral do Grajaú, na zona sul de São Paulo, desde a segunda-feira, 28. A atriz sofreu a primeira parada cardíaca na quinta-feira, 1º, e precisou ser entubada e sedada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Vaquinha da família

A família havia aberto um financiamento coletivo anteriormente para lidar com dificuldades com transporte e alimentação. “Sou autônoma e o papai dela não está conseguindo trabalhar. Estamos nos dedicando 100% à vida da Millena”, escreveu Thays Brandão, mãe da atriz, no Instagram.

Millena Brandão tinha manchas no cérebro

A internação aconteceu após Millena desmaiar em casa. Ela já havia sido levada ao pronto-socorro da UPA Maria Antonieta, em São Paulo, após se queixar de dores de cabeça, dores nas pernas e cansaço excessivo, segundo relatos do pai.

Ela estava internada em estado grave após médicos encontrarem uma mancha incomum no exame de seu cérebro. Durante a madrugada do dia 1º de maio, Millena teve paradas cardíacas e precisou ser entubada.