Suspeito de planejar atentado em show de Lady Gaga é solto pela justiça

Conforme Erika, o grupo que ele liderava também promovia a pedofilia, a misoginia e a LGBTfobia por meio das redes sociais. Além disso, a deputada disse que, no momento da prisão em flagrante, ele estava com uma arma de fogo ilegal.

O homem acusado de ser líder do grupo que planejou um atentado terrorista no show da cantora Lady Gaga , no Rio de Janeiro (RJ), foi solto pela justiça no Rio Grande do Sul após pagar fiança. A informação foi divulgada pela deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) em rede social.

Show de Lady Gaga: o que aconteceu?

A Polícia Civil desarticulou no sábado, 3, um plano de ataque com bomba durante o show da cantora Lady Gaga na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, que reuniu mais de 2 milhões de pessoas. A operação, batizada de "Fake Monster", resultou na prisão de um homem no Rio Grande do Sul e na apreensão de um adolescente no Rio de Janeiro.

Ataque a bomba no show de Lady Gaga no RJ é frustrado pela polícia; LEIA

Segundo as investigações, o grupo extremista por trás do plano pretendia usar explosivos improvisados e coquetéis molotov visando atingir principalmente crianças e o público LGBTQIA+. A motivação seria obter reconhecimento nas redes sociais por meio de um "desafio coletivo".

Um dos suspeitos ameaçava matar uma criança ao vivo, de acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ). Preso na cidade de Macaé, o homem responderá por terrorismo e induzimento ao crime.