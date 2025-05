Ataque a bomba no show de Lady Gaga no RJ é frustrado pela polícia

Operação "Fake Monster" da Polícia Civil e do Ministério da Justiça desarticula grupo extremista que atuava online para recrutar jovens e planejar atentados com explosivos improvisados

A Polícia Civil desarticulou nesse sábado, 3, um plano de ataque a bomba durante o show da cantora Lady Gaga na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, que reuniu mais de 2 milhões de pessoas. A operação, batizada de Fake Monster, resultou na prisão de um homem no Rio Grande do Sul e na apreensão de um adolescente no Rio de Janeiro.