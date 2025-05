Suspeito de planejar ataque em show de Lady Gaga queria "matar criança ao vivo", diz Polícia

Um dos suspeitos de arquitetar um ataque durante o show da cantora Lady Gaga no Rio de Janeiro nesse sábado, 3, ameaçava matar uma criança ao vivo, de acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com a colunista Mirelle Pinheiro, do jornal Metrópole, o suspeito teria dito à Polícia que estava em “guerra espiritual” com Lady Gaga. O ataque violento contra os fãs da cantora seria uma forma de “purificar” o show.

Operação prende três suspeitos de organizar ataque

A operação policial denominada Fake Monsters (falsos monstros), em alusão ao nome pelo qual Lady Gaga se refere aos fãs, prendeu outros dois suspeitos de planejar ataques durante o show.

Um homem, líder do grupo, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo no Rio Grande do Sul e um adolescente foi apreendido por armazenamento de pornografia infantil no Rio de Janeiro.

Todos faziam parte de grupos extremistas nas redes sociais que alimentam o ódio contra a população LGBTQIAP+ e recrutam jovens e adolescentes para disseminar crimes, automutilação, pedofilia e conteúdos violentos.