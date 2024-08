Pais tatuam alfabeto para ajudar na comunicação do filho autista não-verbal

Annie e Luciano tatuaram o alfabeto no antebraço para ajudar o filho, Felipe a se comunicar no dia a dia. Crédito: Reprodução/Instagram

O amor pode se manifestar de várias maneiras. O casal Annie Coutinho e Luciano Risi, em uma grande demonstração de amor pelo filho Felipe, tatuaram o alfabeto no antebraço para ajudar na comunicação da criança que é autista nível 3 Segundo o "DSM-5: Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais", existem três níveis de autismo:



- Nível 1: leve: o indivíduo precisa de pouco suporte de terceiros



- Nível 2: moderado: necessitam de assistência, mas podem ter um certo grau de independência



- Nível 3: severo: necessitam de apoio nas tarefas do dia a dia, como vestir-se, alimentar-se e durante a higiene pessoal não verbal. Em conteúdo compartilhado em perfil no Instagram, Annie e Luciano detalham uma das maneiras das quais se comunicam com Felipe. Eles fazem uma pergunta à criança, mostram o alfabeto tatuado no antebraço e logo em seguida Felipe desliza o dedo nas letras, formando, assim, a palavra desejada. Leia mais | Transtorno do Espectro Autista em tempos de redes sociais



Um dos vídeos publicados no Instagram já acumula mais de 5,7 milhões de visualizações e quase 142 mil curtidas, no momento de publicação desta matéria. A atitude do casal, impulsionada pela internet, atraiu a atenção de usuários das redes sociais de diversos países ao redor do globo. Leia mais | Autismo nas redes sociais: como mães atípicas influenciam no acolhimento à neurodiversidade

Confira o momento em que Felipe utiliza a tatuagem dos pais para se comunicar

Comunicação Alternativa e Aumentativa: entenda a técnica usada por Annie e Luciano para se comunicarem com o filho Nascidos no Rio de Janeiro, Annie e Luciano residentem em Bragança Paulista, a 88 quilômetros de São Paulo. Como forma de auxiliar na comunicação do filho Felipe, eles adotaram a técnica da "Comunicação Alternativa e Aumentativa (CAA)". Leia mais | Como as políticas públicas de saúde mental encaram o autismo infantil no Brasil hoje?



O CAA consiste em métodos de comunicação que substituem a fala e/ou a escrita. Ela pode ser usada por pessoas que tenham deficiências congênitas, como paralisia cerebral, síndrome de down e autismo, ou deficiências adquiridas, como esclerose lateral, doença de Parkinson ou que tenham sido vítimas de um acidente vascular cerebral (AVC). A tatuagem do alfabeto se enquadra na Comunicação Alternativa e Aumentativa (CAA). Crédito: Reprodução/Instagram Em publicação no Instagram, Annie Coutinho relata que o uso da CAA no meio familiar começou há 4 anos. Felipe, que é autista nível 3 não verbal e tem apraxia da fala Transtorno motor que afeta a habilidade para realizar movimentos necessários para a produção dos sons da fala. também tem aulas de soletração e escrita. Todo o processo é feito em pranchetas de papel com as letras do alfabeto escritas. Porém os pais de Felipe, Annie e Luciano, decidiram tatuar o alfabeto para dar celeridade ao processo, mantendo um dos meios de comunicação do filho mais acessível a ele.

LEIA MAIS | Conheça os níveis do espectro autista segundo o manual DSM-5 Comunicação de pessoas com deficiência: o que a lei diz?

Os diretos da pessoa com deficiência (PcD) no Brasil são regidos pela "Convenção Internacional sobre os Direiros das Pessoas com Deficiência", aprovado pela Assembleia Geral da ONU em dezembro de 2006. O Brasil, por meio do então ministro da Relações Exteriores, Celso Amorim, e do então presidente Lula, promulgou o documento no Diário Oficial da União em 26 de agosto de 2009. O documento reconhece que PcD tenham acesso à comunicação para que tenham "pleno gozo" de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais.