Veja sinais do autismo na vida adulta e dicas de adaptações

Durante o Abril Azul, mês dedicado à conscientização sobre o autismo, os sinais do Transtorno do Espectro Autista (TEA) na vida adulta ganham destaque. Para algumas pessoas, o diagnóstico ocorre na infância; contudo, muitas outras chegam à fase adulta sem saber que são autistas, enfrentando desafios no trabalho, na vida social e nas rotinas diárias.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Impactos do diagnóstico tardio do autismo

Muitos adultos no espectro autista passam a vida sem diagnóstico e se mantêm sem compreender por que enfrentam dificuldades em situações do dia a dia. A ausência de suporte desde cedo pode resultar em isolamento social, dificuldades para manter atividades da vida adulta e baixa autoestima. Todavia, reconhecer os sinais do espectro autista em adultos é fundamental para garantir acesso a um ambiente mais inclusivo e com oportunidades igualitárias.

A professora Patrícia Dutra, coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera, explica que, na vida adulta, os sinais do autismo podem ser mais sutis, frequentemente, confundidos com traços de personalidade. “Dificuldade em compreender nuances sociais, rigidez com rotinas e hipersensibilidade a estímulos podem ser interpretados erroneamente como falta de adaptação ou timidez excessiva, quando, na verdade, são características do espectro autista”, ressalta.

Sinais do autismo em adultos

Os sinais do Transtorno do Espectro Autista variam de pessoa para pessoa, mas algumas características são comuns. Entre elas, estão dificuldade nas interações sociais, com desafios para entender expressões faciais, gírias e piadas, o que pode gerar mal-entendidos no ambiente profissional e social. Muitos adultos atípicos apresentam necessidade de rotinas rígidas, resistindo a mudanças inesperadas, o que pode impactar a adaptação a novos processos no trabalho ou da vida cotidiana.

Outro sinal frequente é a sensibilidade sensorial exacerbada, em que ruídos altos, luzes fortes ou determinadas texturas nas roupas causam desconforto extremo. Além disso, há dificuldade em expressar emoções, o que pode ser erroneamente interpretado como distanciamento ou frieza.