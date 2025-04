Chocolate terá percentual mínimo de cacau? Entenda projeto de lei

A proposta visa a aprimorar o ato administrativo que já define percentuais mínimos para alguns produtos produzidos a partir do cacau. / Crédito: Reprodução/FreePik

O Senado Federal iniciou a votação nessa quinta-feira, 24, um projeto de lei que pode transformar a maneira como o chocolate é produzido e comercializado no Brasil. De autoria do senador Angelo Coronel (PSD-BA), a proposta estabelece percentuais mínimos de cacau na composição de produtos rotulados como chocolate. Se aprovada, a matéria seguirá para análise da Câmara dos Deputados e posterior sanção presidencial.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Hoje, muitos produtos nas prateleiras prometem sabor de chocolate, mas não contêm quantidade suficiente de cacau para justificar a nomenclatura. A intenção é proteger o consumidor, evitar rótulos enganosos e elevar o padrão da indústria nacional. O que muda com o projeto? O texto determina requisitos mínimos para diferentes tipos de chocolate. Veja os principais: Chocolate amargo ou meio amargo: no mínimo 35% de sólidos totais de cacau, sendo 18% de manteiga de cacau e 14% isentos de gordura.

no mínimo 35% de sólidos totais de cacau, sendo 18% de manteiga de cacau e 14% isentos de gordura. Chocolate ao leite: mínimo de 25% de sólidos totais de cacau e 14% de sólidos de leite ou derivados.

mínimo de 25% de sólidos totais de cacau e 14% de sólidos de leite ou derivados. Chocolate em pó: pelo menos 32% de sólidos totais de cacau.

pelo menos 32% de sólidos totais de cacau. Chocolate branco: no mínimo 20% de manteiga de cacau, proibido o uso de corantes artificiais.

no mínimo 20% de manteiga de cacau, proibido o uso de corantes artificiais. Cacau em pó: mínimo de 10% de manteiga de cacau e, no máximo, 9% de umidade. Além disso, todos os produtos derivados de cacau deverão apresentar na embalagem o percentual exato da fruta, promovendo maior clareza para o consumidor. VEJA | Como consumir chocolate de maneira saudável e equilibrada?



Mais rigor e valorização do cacau nacional A gastrônoma e pesquisadora Paola Romanova defende a medida como um passo mínimo e essencial. Ela desenvolve chocolates veganos bean to bar – modelo comercial no qual uma marca controla todas as etapas – com cacau do Ceará. "O chocolate verdadeiro tem gosto de cacau, e não de açúcar e gordura vegetal. Hoje, muitas marcas escondem ingredientes baratos para reduzir custos e aumentar lucros." Paola Romanova, gastrônoma Segundo ela, as pequenas produtoras do modelo bean to bar já superam esses parâmetros.

“Essas marcas prezam por qualidade e justiça na cadeia produtiva. Não dá para comparar com a produção em massa das grandes indústrias. Mesmo com selos nutricionais, ainda falta clareza sobre a qualidade dos ingredientes”, afirma Paola. Mercado em crise e “sabor chocolate” em alta O projeto também surge em meio a uma crise internacional no mercado de cacau. De março de 2023 a abril de 2025, o preço da saca de 50 kg subiu de US$ 2.894 para US$ 8.390 — um aumento de 190%. O motivo está na escassez da produção, especialmente em países da África Ocidental, como Costa do Marfim e Gana, afetados pela doença do broto inchado e pelas mudanças climáticas.

Com o cacau mais caro, parte da indústria recorre a fórmulas mais baratas, reduzindo a quantidade do ingrediente e comercializando produtos como “sabor chocolate”. A proposta, no entanto, não proíbe esses produtos, apenas exige que eles não sejam chamados de chocolate se não atenderem aos critérios mínimos. Creatina: Anvisa reprova um dos 41 suplementos analisados; VEJA lista

Consumo consciente: o que pensa quem compra chocolate? Heitor Vasconcelos, desenvolvedor web e apreciador de chocolate, acredita que a medida pode ajudar os consumidores.