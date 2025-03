'Ovo de Páscoa é só açúcar e gordura': como disparada do cacau e cortes da indústria pioraram chocolate no Brasil

Segundo especialistas ouvidas pela BBC News Brasil, a percepção de que o chocolate vendido em larga escala no país hoje "é pura gordura e açúcar" faz sentido e reflete fatores como a qualidade baixa do cacau utilizado e mudanças nas composições dos produtos para reduzir custos ao longo de décadas.

A sensação de que o chocolate vendido pela grande indústria no Brasil piorou está na boca do povo e nas redes sociais. A chegada da Páscoa deu novo gás às reclamações de consumidores, que se queixam do sabor e dos preços dos ovos.

As especialistas ouvidas também alertam que o cenário tem se agravado com a disparada do preço do cacau nos últimos dois anos. O valor da commodity chegou a quadruplicar atingindo o recorde de mais de US$ 10 mil dólares por tonelada, sob impacto de quebras de safra na África Ocidental, maior região produtora do mundo, devido a questões climáticas e pragas.