Veja como consumir chocolate de maneira saudável e equilibrada

Com a Páscoa se aproximando, cresce a tentação e o desejo por chocolate. Nos últimos quatro anos, o consumo do doce aumentou no Brasil: de 85,5% em 2020 para 92,9% em 2024, de acordo com dados da Kantar WorldPanel pela Mondeléz.

Para quem busca um estilo de vida saudável, segundo Fúlvia Hazarabedian, chefe do programa Bio Nutri da Bio Ritmo – marca fitness high end –, é possível integrar o alimento à dieta sem prejuízos. “Se você gosta de chocolate, não precisa eliminá-lo da sua vida. O segredo está na moderação. É o famoso ditado: ‘tudo em excesso faz mal'”, afirma.