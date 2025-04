Padaria é fechada após três pessoas irem para a UTI com suspeita de envenenamento

LEIA MAIS - Suspeita de envenenar ovo de páscoa no MA teria viajado mais de 300km e usado documento falso

A Prefeitura de Belo Horizonte explicou que a padaria, localizada no bairro Serrano, foi interditada por não possuir alvará sanitário.



Além disso, a Prefeitura diz que não há cadastro no serviço para iniciar a tramitação para liberação do documento. Outra razão para o fechamento da padaria teria sido a verificação de várias irregularidades relacionadas à higiene e estrutura sanitária do local.



O padeiro mencionado pelo proprietário do estabelecimento como o responsável por preparar o salgado prestou depoimento e negou que tenha envenenado a torta. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.



A esposa dele também prestou depoimento na condição de testemunha e ambos foram liberados. O padeiro se apresentou espontaneamente à delegacia do bairro Alípio de Melo, em Belo Horizonte, após a repercussão do caso.