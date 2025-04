Celular explode em bolso de homem e causa queimadura de 3º grau em SP

O caso teria ocorrido no dia 12 de abril, quando o homem estava em sua casa, no bairro Bom Sucesso. Ele foi levado ao pronto-socorro da região

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O caso teria ocorrido no dia 12 de abril, quando Aparecido estava em sua casa, no bairro Bom Sucesso. Após a explosão, o homem foi levado para o hospital por um irmão que estava com ele no momento, disse Cristina Aparecida, irmã da vítima, ao portal G1.

O homem foi atendido no pronto-socorro da região, e foi orientado a seguir o tratamento em casa. O ferimento piorou e acabou infeccionando, o que fez Aparecido retornar à Unidade Básica de Atendimento (UBS), onde recebeu acompanhamento.

Cristina contou que o irmão foi encaminhado para receber atendimento especializado, e aguarda transferência nesta quinta-feira, 24.