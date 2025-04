São Paulo faz reunião com Conmebol e pede arbitragem mais experiente na Libertadores

Diretoria do Tricolor esteve na sede da confederação no dia da partida contra o Libertad, em Assunção, pela competição internacional

A diretoria do São Paulo aproveitou a ida ao Paraguai, pela terceira rodada da Libertadores, e visitou a sede da Conmebol. O objetivo do encontro foi reforçar a cobrança por uma arbitragem melhor nos jogos da principal competição da América do Sul. O time soma sete pontos no Grupo D ao vencer o Libertad, em Assunção, por 2 a 0, na última quarta-feira.

Até aqui, os jogos do time paulista foram apitados pelo chileno Felipe González, de 45 anos (vitória por 1 a 0 contra o Talleres); pelo venezuelano Alexis Herrera, de 35 (empate por 2 a 2 com o Alianza Lima); e pelo chileno Cristián Garay, de 36, na vitória por 2 a 0 sobre o Libertad.