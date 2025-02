Celular explode no bolso de mulher: como aparelho pode pegar fogo e o que fazer para evitar

As chamas provocaram uma ferida na pele da vítima, mas felizmente o marido dela conseguiu pegar o aparelho e jogá-lo no chão antes que causasse danos maiores.

Uma mulher fazia compras numa loja em Anápolis, no Estado de Goiás , quando o celular dela — que estava no bolso da calça — pegou fogo.

Getty Images Acidentes com celular são raros, mas podem acontecer

As imagens, captadas por câmeras de segurança do estabelecimento, viralizaram nas redes sociais e levantam questões sobre como evitar que acidentes como esse se repitam.

Já os carregadores de dispositivos móveis, como aqueles usados para preencher a bateria dos smartphones, geraram 14 incidentes do tipo, com cinco vítimas fatais nesse mesmo período.

De acordo com um relatório publicado pela Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel), foram registrados 53 incêndios domésticos relacionados a eletrodomésticos e eletroeletrônicos em 2023 (o dado mais recente disponível).

Já os carregadores de celular aparecem na oitava posição desse ranking, com 19 casos e 15 óbitos.

Em 2023, esses dispositivos causaram 38 acidentes, com 31 vítimas.

Na categoria de acidentes com choques elétricos, eletrodomésticos e eletroeletrônicos são o segundo principal causador, atrás apenas dos fios partidos e sem isolamento.

"Se houver falha no carregador, principalmente nos não originais, ou na própria bateria, pode ter problemas", complementou Martinho, que é diretor-executivo da Abracopel.

O especialista ponderou que o risco de acidentes sempre existe, apesar de ser reduzido caso o carregador e a bateria do celular sejam originais e estejam em bom estado de conservação.

Em resumo, os carregadores de celular possuem um transformador e outros componentes que fazem a conversão da corrente elétrica alternada, que vem da tomada a 110, 127 ou 220 volts, para uma corrente contínua de 5 a 9 volts.

Essa tensão que chega ao aparelho (de 5 a 9 volts) é bem baixa e não costuma dar choques.

Os acidentes podem acontecer se os componentes do carregador responsáveis pela conversão da corrente elétrica estão com defeito — ou o dispositivo foi fabricado com peças de baixa qualidade.