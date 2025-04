"A autoridade reside na coerência de uma vida ofertada", diz nota da frente parlamentar católica sobre Francisco

“Herdando o peso das chaves e a cruz da barca de Pedro, ele soube, com coragem, guiar a Igreja pelas águas revoltas de uma era desorientada, não pelo brilho fugaz dos discursos ou pela aprovação dos homens, mas pelo exemplo de suas atitudes e fidelidade ao chamado do Céu”, diz o comunicado.

Em união à outras entidades, a Frente Parlamentar Católica da Câmara dos Deputados também se manifestou sobre o falecimento do papa Francisco , aos 88 anos. A nota detalha que em tempos confusos, o papa resplandece como um testemunho de caridade pastoral, de serviço humilde e de firmeza na fé. O texto foi assinado pelo deputado Luiz Gastão , do PSD Ceará.

O texto diz ainda que “Francisco compreendeu que a autoridade reside na coerência de uma vida ofertada. Seu pontificado, marcado por um zelo incansável pelos pobres, pelos descartados, pelos menores — ícones do próprio Cristo sofredor — foi expressão viva da misericórdia que não contradiz a verdade”.

Citou também que mesmo que nas vezes que ele foi mal interpretado, existem pessoas que, com os olhos da fé, veem seu pastoreio uma alma unida à Cruz, um coração consagrado à vontade do Pai e um olhar sempre voltado aos céus, guiado por São José.

“Que Sua Santidade, após ter combatido o bom combate, possa descansar no Senhor, pois deixa na Igreja e em suas ovelhas a marca de um amor que ardeu até o fim. A Frente Parlamentar Católica, em espírito de oração, esperança e fé rende graças a Deus pelo dom da vida de Francisco e se compromete a continuar promovendo, na vida pública, os valores que ele incansavelmente reiterou: a dignidade inviolável da vida humana, o clamor da justiça e do bem comum, a sacralidade do matrimônio e da família, a Igreja em saída, o primado absoluto de Deus em todas as coisas”, complementa.