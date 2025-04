Campeonato Italiano adia partidas da rodada após morte do Papa Francisco

“Em decorrência da morte do Santo Padre, a Liga comunica que as partidas da Primeira Divisão e das equipes filiadas foram adiadas para datas posteriores, ainda a serem definidas”, afirmou a Lega Serie A.

Os quatro jogos da Serie A do Campeonato Italaino que estavam programados para esta segunda-feira (21) foram adiados por conta da morte do Papa Francisco, aos 88 anos, de acordo com comunicado da organizaçao da competição.

Torino x Udinese, Cagliari x Fiorentina, Genoa x Lazio e Parma x Juventus são os jogos adiados da 33ª rodada do Calcio.

Situação da Série A italiana

A cinco rodadas do encerramento da competição, tanto a briga pelo título quanto pelas vagas para os torneio europeus seguem em aberto. No topo da tabela, com 71 pontos, a Inter de Milão tropeçou frente ao Bologna no último domingo e lidera ao lado do Napoli, que venceu o Monza no sábado..

N disputa pelas vagas continentais para a próxima temporada, aparecem Atalanta (64 pontos), Bologna (60), Juventus (59), Roma (57), Lazio (56), Fiorentina (53) e Milan (51).

