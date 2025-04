Três cearenses morrem em capotamento durante viagem para festa no Piauí

O veículo colidiu com a vegetação, arremessando três dos seis ocupantes do carro para fora. O carro ficou com as rodas para cima, distante 18 metros do acostamento.

O pneu traseiro direito teria estourado, o motorista perdeu o controle, colidiu com o meio-fio, saindo da pista e transitando por vários metros fora da via em alta velocidade.

O rapaz de 22 anos que conduzia o veículo — e só estava habilitado há 5 meses, teve apenas machucados leves. Outras duas mulheres de 23 e 27 sofreram lesões graves e dois homens, um de 18 e o outro de 28, e uma mulher, de 24 anos, morreram no local. Os sobreviventes foram transferidos para hospitais de Campos Sales e Crato, na região do Cariri.

As hipóteses levantadas sobre a causa do acidente seriam a presença de buracos na estrada e o fato do veículo estar em alta velocidade. O jovem de 22 anos não passou pelo teste do bafômetro, já que ele foi levado para uma unidade hospitalar no município do Crato.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, pela PRF e pela Perícia da Polícia Civil. A Polícia de Fronteiras também esteve no local.