Funcionário é agredido pelo patrão por não realizar trabalho em MT

Um empregado registrou em vídeo o momento em que foi atacado pelo proprietário de uma loja em Sorriso, no norte do Mato Grosso

O proprietário de uma loja agrediu um funcionário em Sorriso, no norte do Mato Grosso. A violência foi registrada em vídeo pela vítima no estabelecimento onde trabalha.

Em seguida, ele recebe uma bofetada do patrão, na presença da esposa do proprietário e de outros funcionários. O vídeo é interrompido pela agressão .

O POVO tentou entrar em contato com a Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso (PJC) para atestar a existência do registro da ocorrência.

O proprietário do estabelecimento “KM Extintores” é identificado como Aldevir Nelson Koch , conforme apuração do portal CNN.

A PJC respondeu que não constava no sistema, até o momento, registro de ocorrência de lesão corporal no município de Sorriso com o nome informado "KM Extintores", mas confirmou registros de boletim de ocorrência no nome Aldevir Nelson Koch mencionado pelo portal.

O órgão não informou a idade do agressor por se tratar de um crime que depende de representação da vítima. A matéria será atualizada, caso O POVO obtenha mais informações.

Confira as imagens da agressão: