Mulher dá à luz depois de sobreviver a grave acidente de ônibus em MG

Mulher entrou em trabalho de parto após sobreviver a acidente em MG. Ônibus capotou nessa terça / Crédito: reprodução / CBMMG

Uma mulher entrou em trabalho de parto logo após sobreviver a um grave acidente de ônibus ocorrido na madrugada dessa terça-feira, 8, na rodovia MG-223, em Araguari, no Triângulo Mineiro. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp O ônibus transportava cerca de 46 passageiros de Anápolis (GO) para Ribeirão Preto (SP), quando o motorista perdeu o controle do veículo, que capotou no trecho entre as rodovias MG-223 e LMG-413.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A gestante foi levada ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, onde deu à luz. A unidade confirmou a realização do parto, mas não divulgou o estado de saúde da mãe ou do bebê. Saúde da gestante: evolução dos cuidados ajuda a desmistificar gravidez; ENTENDA 11 pessoas morreram no acidente de ônibus em que mãe sobreviveu

Segundo informações da Polícia Civil de Minas Gerais, 11 pessoas morreram no acidente — dez no local e uma após ser levada ao hospital. Duas das mortes eram crianças com idade estimada entre dois e quatro anos. O Corpo de Bombeiros informou que nove pessoas foram socorridas em estado grave e outras nove tiveram ferimentos leves. Ao menos 18 passageiros recusaram atendimento, mesmo com lesões leves ou sem ferimentos aparentes.

Parte das vítimas foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araguari, que ficou sobrecarregada com a demanda emergencial, e outra parte foi levada para o hospital universitário em Uberlândia. Homem atropela grávida e destrói barbearia no Eusébio; CONFIRA também



Motorista do ônibus será investigado pela Polícia O motorista do ônibus sobreviveu ao acidente e prestou depoimento à Polícia Civil de Araguari. Ele foi liberado após ser ouvido. Testemunhas também estão sendo ouvidas no inquérito que investiga as causas do acidente. Segundo a corporação, o ônibus saiu de Goiânia e fez paradas em Anápolis e Caldas Novas para embarcar passageiros antes de seguir viagem para Ribeirão Preto. O acidente ocorreu no sentido Tupaciguara, próximo ao trecho de Queixinho. O veículo atravessou o canteiro central e tombou em uma alça de acesso. Algumas vítimas foram arremessadas para fora do ônibus, enquanto outras ficaram presas às ferragens.