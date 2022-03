Piloto é retirado de avião após ser reprovado em teste de bafômetro

Um piloto da companhia aérea JetBlue foi forçado a sair do avião pouco antes da decolagem na última quarta-feira, 2, depois que funcionários do Aeroporto Internacional de Buffalo Niagara, no estado de Nova York, perceberam que ele aparentava estar bêbado.

De acordo com o jornal local Boston News, a aeronave estava programada para sair às 6h da manhã. Contudo, no momento em que o piloto passava pela segurança do aeroporto, um agente da Administração de Segurança de Transportes notou cheiro de álcool e sinais de embriaguez do piloto James Clifton, de 52 anos.

Ele, então, foi submetido a um teste de bafômetro e o resultado revelou o excesso de álcool. Clifton estava quatro vezes acima do limite legal de 0,04 miligrama de álcool por litro de ar tolerado para pilotos.

“Eles imediatamente entraram no avião, tiraram o Sr. Clifton e, em seguida, deram-lhe um teste de bafômetro, e o resultado foi 0,17 mg/L”, acrescentou Helen Tederous, diretora de assuntos públicos da Autoridade de Transporte da Fronteira do Niagara.

"Ele foi levado sob custódia e ligamos para autoridades federais e depois ele foi liberado para a segurança da JetBlue", completou Helen.

Clifton negou ter ingerido bebida alcoólica pela manhã e contou aos policiais que havia "tomado cinco ou seis drinques na noite anterior, no jantar".

Em comunicado à imprensa estadunidense, a JetBlue informou que o piloto foi afastado de suas funções.

"Aderimos a todas as regras e requisitos em relação ao álcool em todos os momentos e temos uma política interna de tolerância zero muito estrita ao álcool", disse o comunicado.

Em virtude dos acontecimentos, o voo foi adiado por cerca quatro horas.

