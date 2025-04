Padre Fábio de Melo "adota" Bebê Reborn com síndrome de Down em homenagem à mãe

Padre Fábio de Melo "adotou" uma boneca Bebê Reborn com síndrome de Down para honrar tradição que mantinha com a mãe antes de sua morte. Entenda

O padre Fábio de Melo , 54, “adotou” uma boneca que retrata um recém-nascido com síndrome de Down durante sua viagem mais recente aos Estados Unidos. O ato foi uma homenagem à sua mãe, Ana Maria de Melo, que morreu em 2021, vítima da Covid-19 , aos 83 anos.

Desta vez, a experiência do padre Fábio de Melo teve suporte da Maternidade MacroBaby Dolls, empresa especializada localizada em Orlando, na Flórida. O local possui um berçário de bonecas no qual adultos e crianças podem "adotar" Bebês Reborns feito por diferentes artistas.

"Já está pronto o visto dela, já pode viajar para o Brasil . Ela tem visto americano e tem até visto para entrar no Brasil, mas ela é americana", disse em seus stories no Instagram.

Os Bebês Reborn são uma linha de bonecas realistas criadas para imitar um bebê de verdade da melhor forma possível. O processo de fabricação é feito por empresas especializadas com tintas especiais para recriar detalhes como veias, manchas e rugas. Há diversos modelos que variam a cor e a textura da pele, além do tamanho.

O processo inclui enfermeiras e até mesmo uma certidão de nascimento. As bonecas podem ainda ter traços personalizados a depender do pedido dos clientes.

No Brasil, os preços variam conforme o material:

Bonecos de pano custam entre R$ 150 e R$ 1.500;



Os de vinil vão de R$ 500 a R$ 4.000;



Já os modelos em silicone são os mais caros, podendo chegar a R$ 15.000.

A palavra “reborn” vem do inglês e significa “renascido”. Uma das origens da associação do termo às bonecas hiper-realistas remonta à Segunda Guerra Mundial (1939–1945), período em que houve escassez na produção de brinquedos. Com isso, muitas bonecas foram "repaginadas" para que as crianças pudessem brincar novamente.



