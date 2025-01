Padre Fábio de Melo morreu? Entenda confusão envolvendo nome do mineiro

Confusão se deu após algumas pessoas receberem notificações de notícias com o nome de um coreógrafo de mesmo nome ter falecido. Veja o que aconteceu

O anúncio, feio pela Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense , causou uma comoção nas redes sociais, pois ele era um dos maiores responsáveis pelas comissões de frente do Carnaval nos anos 1990.

Uma confusão tem repercutido nas redes sociais envolvendo a suposta morte do Padre Fábio de Melo . Mas, na verdade, quem morreu na terça-feira, 28, foi um coreógrafo de 61 anos com mesmo nome: Fábio de Mello .

No entanto, a semelhança dos nomes acabou assustando alguns fãs do Padre Fábio de Melo que acabaram achando que era ele quem havia falecido. A diferença era que enquanto o coreógrafo assinava "Mello" (com duas letras L), o padre utiliza "Melo" (apenas um L).

Confusão partiu de notificações com o nome do coreógrafo Fábio de Mello

A confusão se deu principalmente após algumas pessoas receberem notificações de notícias com o nome do artista carnavalesco e não checarem imediatamente que a foto e o texto não tratavam do padre.

“Minha supervisora viu uma notificação com o nome ‘Fabio de Melo morre no Rio de Janeiro’. Tadinha, ficou desesperada achando que era o padre”, escreveu uma internauta do X.