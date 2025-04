Lanchas colidem e deixam 14 feridos em Morro de São Paulo; vídeo mostra resgate

Vídeo mostra as vítimas sendo resgatadas do mar por populares. O empresário Gustavo Veloso, dono de uma rede de hotéis na região, morreu

Vídeos mostram as vítimas sendo resgatadas do mar por populares.

Duas lanchas colidiram e deixaram, pelo menos, 14 feridos em Morro de São Paulo, no município de Cairu, na Bahia, na noite dessa segunda-feira, 7. Uma das embarcações afundou.

As lanchas envolvidas na batida foram a Lipe Lara, de responsabilidade da Associação Volta à Ilha; e Safira, da Associação de Transporte Marítimo (Astram). Ambas tinham autorização para realizar transportes de passageiros, segundo a Capitania dos Portos.

A Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos da Bahia, enviou militares para o local para apurar o que teria causado o acidente.

Em nota, a Prefeitura de Cairu lamentou o acidente. "A gestão municipal destaca e agradece o esforço conjunto das equipes de saúde de Gamboa e do Morro de São Paulo, dos voluntários e populares que prestaram os primeiros socorros no local do acidente", afirma.

A Polícia Civil informou que a Delegacia Territorial de Valença foi acionada na noite de segunda, 7, sobre o acidente na praia da Gamboa do Morro. O caso será investigado pela Delegacia Territorial de Cairu.