Gestores de escolas indígenas do Ceará receberão gratificação por dedicação exclusiva

/ Crédito: Reprodução/ Governo do Estado do Ceará

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) aprovou nessa quinta-feira, 13, mensagem enviada pelo governador Elmano de Freitas (PT) que institui a Gratificação de Incentivo e Dedicação Exclusiva à Gestão das Escolas Indígenas da Rede Pública de Ensino do Estado do Ceará (GIDE).

Atualmente, a rede estadual conta com 43 escolas indígenas, com mais de 8 mil alunos, cujos gestores são escolhidos dentro das próprias comunidades e nomeados para cargos em comissão. A gratificação beneficiará diretamente 62 profissionais.