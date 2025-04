"Breque dos apps": entregadores fazem protesto em Fortaleza

Categoria reivindica o reajuste da taxa mínima, o aumento do valor por quilômetro, a limitação das rotas de bicicleta e o pagamento de taxa integral por entrega

A paralisação, de acordo com os organizadores, ocorre até esta terça-feira, 1º, nos serviços 99 Entrega, iFood e Uber Flash. Categoria reivindica o reajuste da taxa mínima, o aumento do valor por quilômetro, a limitação das rotas de bicicleta e o pagamento de taxa integral por entrega.

Mobilização nacional dos entregadores de aplicativos de alimentação , chamada de "breque dos apps", conta com a adesão de 20 estados, incluindo Ceará, a partir desta segunda-feira, 31. O protesto em Fortaleza aconteceu na manhã desta segunda-feira, 31, na Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz, no bairro Dionísio Torres.

Acrescentam que a remuneração dos profissionais, de acordo com o último levantamento do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), cresceu 5% acima da inflação entre 2023 e 2024, chegando a R$ 31,33 por hora trabalhada.

Em nota, a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (Amobitec), que gerencia as marcas, alega que respeita o direito de manifestação e informa que as associadas mantêm canais de diálogo contínuo.

Além disso, a Associação afirma que as marcas atuam dentro de modelos de negócio que buscam equilibrar as demandas, que geram renda com os aplicativos, e a situação econômica dos usuários, que buscam formas acessíveis para utilizar serviços de delivery.

Saiba as reivindicações