iFood lança portal de dados e diz que entregadores trabalham 31,1 horas mensais pelo app

A empresa de delivery de comida e mercado iFood declarou que houve uma redução na média de horas trabalhadas pelos entregadores do aplicativo, de 33,8 horas por mês em 2022 para 31,1 horas por mês em 2023. As informações constam em uma plataforma denominada "Portal de Dados", divulgada nesta quarta-feira, 19, em um evento com jornalistas em Brasília.

A base de dados contém informações administrativas sobre o perfil da atividade de entrega, o perfil dos entregadores da plataforma e o impacto de benefícios da empresa. O lançamento ocorre em meio a negociações pela regulamentação das atividades de trabalhadores em aplicativos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A expectativa de representantes da empresa é de que as discussões sobre a regulamentação das atividades dos entregadores sejam retomadas no ano que vem. O governo encaminhou ao Congresso Nacional, em março deste ano, um projeto de lei sobre os motoristas de aplicativos, que não inclui serviços como do iFood e do Rappi.