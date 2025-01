Após ameaçar paralisação, anestesiologistas do CE negociam débitos trabalhista

Uma das dívidas é referente aos serviços prestados no Instituto Dr. José Frota (IJF) / Crédito: FERNANDA BARROS

Médicos anestesiologistas vinculados à Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do Ceará (Coopanest-CE) reivindicam o pagamento de serviços prestados em unidades de saúde de Fortaleza, além de Caucaia e Maranguape, na Região Metropolitana (RMF). Entidade chegou a ameaçar paralisação e atualmente está em negociação com contratantes para acertar débito, que ao todo já ultrapassa o valor de R$ 3,6 milhões. De acordo com informações divulgadas pelo Sindicato dos Médicos do Estado, uma das dívidas é referente aos serviços prestados no Instituto Dr. José Frota (IJF). Débito já passa de R$ 1 milhão e se refere à pendência do pagamento das folhas dos meses de setembro, outubro e novembro de 2024.

A cooperativa sinalizou para a instituição que, caso não seja apresentado um cronograma de pagamento, o serviço dos profissionais na unidade pode ser suspenso a partir do dia 3 de fevereiro próximo, o que impactaria diretamente na realização de cirurgias eletivas e de urgência.

De acordo com a Coopanest-CE, a cidade de Maranguape, também na RMF, deve aos profissionais o valor de R$ 259 mil, referente aos pagamentos de setembro, outubro e novembro. Júlio Alexandre, presidente da cooperativa, aponta que o principal problema dos atrasos é a insegurança causada nos médicos, que gera perda de credibilidade das contratações e acaba afetando nas coberturas. "Imagina você trabalhar e não saber quando vai receber, se vai receber? Essa insegurança é muito ruim para o serviço e acaba prejudicando também, porque você fica com aquela dificuldade enorme de tá mandando profissional sem aquela previsão de pagamento", destaca o representante.

Entidades entram em negociação para sanar débito Procurada pelo O POVO, a assessoria do IJF se manifestou acerca da dívida e destacou que desde que assumiu "a nova gestão está em contato direto com as empresas contratadas para a normalização dos fornecimentos de insumos, medicamentos e serviços ao hospital". A Coopanest-CE confirmou o contato e destacou que se reuniu com representantes do IJF na última segunda-feira, 27, ocasião em que órgão assegurou que, a partir da "competência de Janeiro/2025, vai realizar o pagamento do mês subsequente a prestação do serviço", seguindo fluxo nos meses seguintes. "Em relação ao passivo referente as competências de setembro a dezembro de 2024, a Superintendente (do IJF) se comprometeu em agilizar o processo de reconhecimento de dívida para a regularização dos pagamentos", destacou cooperativa em nota divulgada nas redes sociais.

Já na quarta-feira, 29, a cooperativa esteve reunida com a secretaria de saúde de Caucaia, ocasião em que ficou acordado "que a partir da competência de janeiro/2025 será realizado o pagamento de forma antecipada no mês subsequente ao da prestação do serviço". E em relação ao passivo da competência de outubro, que estava empenhado, pasta informou que "tentaria realizar o pagamento em fevereiro". Segundo a Coopanest-CE, sobre as competências de novembro e dezembro do ano passado a pasta informou que "a partir de março encaminharia uma proposta de parcelamento para quitação da dívida". O POVO procurou, por meio de e-mail, a assessoria do município, mas não houve retorno até o fechamento desta matéria. Em relação à dívida da SMS, a pasta marcou uma reunião com a cooperativa para o dia 6 de fevereiro próximo, para tratar do débito. Em nota encaminhada ao O POVO, a secretaria destacou que "não houve interrupção dos procedimentos médicos e cirúrgicos que necessitam de anestesia".