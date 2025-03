Criança encontrada morta em barraco no Vicente Pinzón morreu acidentalmente

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

MPCE pediu arquivamento do caso após inquérito da Polícia Civil concluir que a criança morreu por asfixia ao aspirar areia depois de uma uma placa de madeira atingi-la

O Ministério Público Estadual (MPCE) pediu na última sexta-feira, 7, o arquivamento do inquérito que investigava a morte de Leandro Sousa Santiago, o menino de sete anos encontrado morto em um barraco localizado em faixa de praia no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza. O caso foi registrado no dia 8 de janeiro deste ano.



A Polícia Civil concluiu que o menino morreu acidentalmente. “Segundo as informações coletadas pela equipe policial, a criança sofreu um acidente em que uma placa de madeira caiu sobre si, comprimindo a região do seu pescoço”, consta em parecer do MPCE.