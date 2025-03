"Tratam feminicídio como briga de gangue", diz Ministra sobre violência urbana contra mulheres

Os assassinatos de mulheres no contexto de violência urbana, embora tenham aspectos relacionados ao gênero, não são julgados como feminicídios. Em entrevista ao O POVO, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, afirma que isso gera uma subnotificação de casos.

“A gente tem um vício no Brasil na questão do feminicídio. A única qualificadora é ser uma morte dentro de relações afetivas, pelo companheiro ou ex-companheiro. A gente não conseguiu trabalhar na tipificação, seja na segurança pública ou no Ministério Público, as qualificadoras como a violência sexual, a questão do ódio, a desqualificação pelo fato de ser mulher”, diz.