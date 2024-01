Artista venezuelana vítima de feminicídio é homenageada em Fortaleza

Em busca por justiça e em homenagem à memória da artista cicloviajante venezuelana Julieta Hernández, ativistas de Fortaleza e do Brasil promovem uma “bicicletada” nesta sexta-feira, 12. A participação no ato também pode ser feita a pé e em outras formas de locomoção.



Em Fortaleza, a concentração acontece a partir das 16 horas na Praça do Ferreira, no Centro, com saída marcada às 17 horas seguindo para Praça da Gentilândia, no Benfica. No final do percurso, acontece o sarau “Soy Libre Como El Viento” com 20 artistas celebrando a vida de Julieta.

A iniciativa, que acontece em mais de 140 cidades do País (incluindo pelos menos quatro do Ceará - Fortaleza, Maracanaú, Crato e Juazeiro do Norte), foi mobilizada por coletivos e redes de palhaçaria do Brasil através de grupos online. Em Fortaleza, o movimento acontece a partir da Comicidade Feminina (rede de mulheres artistas da palhaçaria) e do Fórum do Circo Ceará.