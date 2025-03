Ministra diz que influenciadores "ganham muito dinheiro" para propagar ódio contra mulheres na internet

Cida Gonçalves, titular do Ministério das Mulheres, em entrevista exclusiva ao O POVO / Crédito: AURÉLIO ALVES

A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, afirma que um nicho de influenciadores homens tem ganhado “muito dinheiro para propagar o ódio contra as mulheres”. A declaração foi dada em entrevista ao O POVO após ser questionada quanto a opinião sobre falas polêmicas proferidas por frei Gilson, fenômeno católico nas redes sociais. A ministra aponta que o discurso conservador sobre mulheres está em alta na internet. “Eu acho que tem que regular as redes sociais, não dá mais. Para nós mulheres, as redes sociais são um inferno. A violência política de gênero assusta. Você vai tirando o direito das mulheres do espaço político. E o espaço político não é só o parlamento”, diz.

Cida cita o relatório produzido pelo Observatório da Indústria da Desinformação e Violência de Gênero nas Plataformas Digitais, parceria do NetLab-UFRJ com o Ministério das Mulheres.

O documento traz uma análise computacional de 76,3 mil vídeos e qualitativa de 601 canais que produzem conteúdos potencialmente nocivos às mulheres. Os vídeos contêm mensagens de desprezo às mulheres e estímulo à insurgência masculina (42%), sedução e relacionamento (22%), conteúdo político (8%), antifeminismo (7%) e defesa dos papéis tradicionais de gênero (5%).

“Principalmente no YouTube, vai ter programas que incentivam o machismo, a violência, a submissão. Você começa a ter um processo de construção da misoginia, do ódio contra as mulheres. E as redes sociais são propícias para isso. Eles já descobriram que podem ganhar e eles ganham muito dinheiro para propagar o ódio contra as mulheres, porque os homens pagam. E pagam muito bem, diga-se de passagem”, explica.

O segundo recurso mais comum são assinaturas por meio do Programa de Membros do YouTube. Esta modalidade está presente em 28% dos canais misóginos. Já por meio de doações da audiência durante conteúdos ao vivo, a pesquisa mapeou a arrecadação de R$ 68 mil em 257 transmissões feitas por oito canais monitorados. Os criadores ainda lucram com a venda de e-books, que variam de R$ 17,90 a R$ 397, e com consultorias individuais mascaradas de “desenvolvimento pessoal masculino”. Esses cursos chegam a custar até R$ 2 mil.



LEIA: Frei Gilson: conheça o sacerdote polêmico na internet Frei Gilson falou que mulheres precisam ser “auxiliares” dos homens Em fala de pregação que viralizou, frei Gilson falou que Deus “deu ao homem a liderança” e que a mulher teria nascido para auxiliar o homem. “É claro ver que Deus deu ao homem a liderança. Isso está na Bíblia. A guerra dos sexos é ideologia pura. Para curar a solidão do homem, Deus fez você (mulher). Deus faz uma promessa para Adão: eu vou fazer alguém para ser sua auxiliar. Aqui você já começa a entender a missão de uma mulher. Ela nasceu para auxiliar o homem”, disse.