Fórum Cearense de Mulheres apresenta dossiê sobre feminicídio à SSPDS

O Fórum Cearense de Mulheres (FCM) elaborou o Dossiê 2023: Contra-dados sobre feminicídios no Ceará, que traz resultados de nova pesquisa do Fórum. O levantamento identifica e tipifica homicídios contra meninas e mulheres ocorridos em 2019 e 2020, confronta com as estatísticas oficiais da Secretaria e aponta subnotificação deste tipo de crime no Estado. O documento foi apresentado pelo Fórum à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), em reunião com o titular da SSPDS, Samuel Elânio de Oliveira Júnior, na segunda-feira passada,27.



Em 2019, enquanto a SSPDS registrou 35 feminicídios, a pesquisa do Fórum Cearense de Mulheres apontou a ocorrência de 93 casos. Em 2020, entre janeiro e setembro, a Secretaria atribuiu a classificação de feminicídio a 23 assassinatos de mulheres, enquanto o Fórum identificou 115 feminicídios.

O Fórum Cearense de Mulheres defende que o Governo do Estado adote as Diretrizes Nacionais do Feminicídio como base para os inquéritos de morte violenta de meninas e mulheres.

Coordenadora da pesquisa e responsável pela sistematização dos dados, a advogada, mestra em Avaliação de Políticas Públicas e doutoranda em Direito Rose Marques defende que, desde o início, a SSPDS deve reconhecer o potencial componente de gênero nos Crimes Violentos Letais e Intencionais contra mulheres.

O documento traz, ainda, uma série de recomendações para o enfrentamento à violência contra a mulher e ao feminicídio endereçadas ao Governo do Estado do Ceará e à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), ao Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), à Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará (DPGE), à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (ALECE) e à Secretaria das Mulheres do Ceará.

Em nota enviada ao O POVO, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) frisou que "seus procedimentos e de seus órgãos vinculados e a geração de seus dados estatísticos são constantemente atualizados e que preza pela transparência, tendo como resultado o reconhecimento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) como um dos estados do Brasil com melhor qualidade de dados". Durante a reunião de segunda-feira, a pasta apresentou ações desenvolvidas pela secretaria para prevenção e acolhimento às mulheres vítimas de violência.

A pasta esclareceu ainda que os CVLIs com vítimas do sexo feminino podem ser captulados inicialmente como homicídio e, com o desenrolar das investigações, ser alterados para feminicídio, ou vice-versa. "A captulação definitiva só acontece com a finalização das investigações", finaliza a nota.

