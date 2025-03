Buraco no céu: fenômeno chama atenção em cidade conhecida como "Rota dos ETs"

Em Peruíbe, no litoral paulista, um "buraco no céu" chamou a atenção dos moradores. A região é famosa pelo turismo relacionado a avistamentos de extraterrestres

Moradores de Peruíbe, no litoral paulista, ficaram surpresos ao observar um fenômeno que gerou grande repercussão nas redes sociais. No último sábado, 22, por volta das 19 horas, uma formação circular sem nuvens foi avistada no céu, contrastando com o restante da atmosfera, que estava coberta por nuvens densas.

O evento foi registrado por diversas pessoas, que logo compartilharam imagens e vídeos do que parecia ser um “buraco” no céu.