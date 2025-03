Equinócio "muda" a duração dos dias; entenda o que é

O verão teve fim nesta quinta-feira, 20, no hemisfério sul, e com isso teve início o equinócio de outono / Crédito: Reprodução/ Wolfgang Kumm/ AFP

O verão chegou oficialmente ao fim nesta quinta-feira, 20 de março. No Hemisfério Sul, a estação se encerrou às 6h01, marcando o início do equinócio de outono, fenômeno que altera a duração dos dias e das noites. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp O equinócio, termo derivado do latim æquinoctium ("noite igual"), é um fenômeno astronômico que ocorre duas vezes por ano, na primavera e no outono. Ele acontece quando o Sol está posicionado exatamente sobre a linha do Equador, fazendo com que o dia e a noite tenham aproximadamente a mesma duração em todo o planeta, cerca de 12 horas.

Além disso, durante o equinócio ocorre um fenômeno conhecido como "cancelamento da inclinação". Isso significa que o eixo da Terra não está inclinado nem em direção ao Sol nem para longe dele, resultando em uma distribuição equilibrada da luz solar entre os hemisférios.

Equinócio: o que é?

O equinócio é um dos dois momentos no ano em que o eixo de rotação da Terra – linha imaginária que liga os polos Norte e Sul – não está inclinado em relação ao Sol. Isso significa que nenhum dos hemisférios recebe mais luz solar do que o outro. Esse fenômeno ocorre duas vezes ao ano: Uma na transição do inverno para a primavera, e

e Outra na passagem do verão para o outono. Durante esse período, a Terra está posicionada de forma que seus hemisférios recebem a mesma quantidade de luz solar.

Os equinócios são consequência do movimento da Terra ao redor do Sol. O planeta orbita o Sol enquanto gira em torno de seu próprio eixo, que é inclinado em relação ao plano orbital. Essa inclinação é responsável pelas estações do ano. No verão do Hemisfério Sul, onde está localizado o Brasil, a inclinação da Terra faz com que essa região receba mais luz solar. No inverno, ocorre o contrário: o Hemisfério Sul se inclina para longe do Sol, recebendo menos luz e calor.

Diferenças entre equinócio e solstício

Ao contrário dos equinócios, os solstícios marcam os momentos em que a inclinação da Terra está no seu ponto máximo em relação ao Sol. Isso resulta em uma grande diferença na quantidade de luz solar recebida pelos hemisférios, tornando os dias e as noites desiguais. No solstício de inverno do Hemisfério Sul, por exemplo, ocorre o dia mais curto do ano, com menos horas de luz e mais horas de escuridão. Já no Hemisfério Norte, ocorre o solstício de verão, marcando o dia mais longo do ano e a noite mais curta.