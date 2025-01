Asteroide pode atingir a Terra em 7 anos? Astrônomo explica

Saiba o que é o Asteroide 2024 YR, quando foi descoberto e como será daqui pra frente / Crédito: Pexels / iStock

O asteroide 2024 YR, identificado em 27 de dezembro de 2024 pelo sistema Atlas no Chile, está sendo monitorado por astrônomos devido à sua trajetória. Dados recentes indicam uma chance de 1,2% de impacto com a Terra em 22 de dezembro de 2032, um aumento em relação às previsões iniciais, que apontavam uma possibilidade inferior a 0,1%.

O impacto teria energia equivalente a 8,1 milhões de toneladas de TNT, suficiente para devastar uma cidade inteira.

Apesar disso, especialistas destacam que as incertezas ainda são grandes e que novas observações podem afastar esse risco. A trajetória do asteroide continua sendo refinada, e geralmente, com mais dados, a probabilidade de colisão tende a diminuir.

Asteroide 2024 YR: classificação na escala de Turim Com um tamanho estimado em 55 metros, 2024 YR foi classificado como nível 3 na escala de Turim, que mede o risco de impacto de asteroides.

Esse é o nível mais alto registrado desde 2004, quando o asteroide Apophis chegou ao nível 4 antes de ter seu risco descartado. A escala de Turim varia de 0 a 10, sendo o nível 0 atribuído a objetos sem risco e o nível 10 reservado para colisões catastróficas. No nível 3, um asteroide apresenta uma chance superior a 1% de impacto e potencial para destruição localizada. No entanto, esse status pode mudar à medida que novos dados forem coletados e as margens de erro reduzidas. Segundo Romário Fernandes, professor de astronomia no Colégio Militar do Corpo de Bombeiros, o nível 3 indica uma passagem próxima que merece atenção. “Estamos falando de um asteroide que exige monitoramento porque há uma possibilidade de impacto, ainda que pequena”, explicou.

Asteroide 2024 YR: possibilidades de impacto Probabilidade de impacto do Asteroide 2024 YR Crédito: Nasa O impacto dependerá de três fatores principais: massa, velocidade e local da colisão. “Se um asteroide atingisse uma cidade, o dano seria catastrófico. No entanto, se caísse no oceano ou em uma região desabitada, os impactos seriam menores”, disse Fernandes. Atualmente, as previsões sobre a aproximação do 2024 YR ainda apresentam grandes variações, indicando que ele pode passar a uma distância de 765 km a 1,6 milhão de km da Terra. A incerteza no horário exato da máxima aproximação também é considerável, com uma margem de erro de mais de um dia.

Cientistas continuam monitorando o objeto para determinar sua trajetória com mais precisão. Se o risco de impacto persistir, estratégias de defesa poderão ser desenvolvidas, como desviar a órbita do asteroide. Os cálculos iniciais apontavam uma chance inferior a 0,1% de impacto, mas esse número subiu para 1,2% com a atualização dos dados. Segundo Fernandes, esse aumento temporário é esperado à medida que mais porções da trajetória do asteroide são excluídas. “Quanto mais tempo de observação, menor a margem de erro. Inicialmente, eliminamos trajetórias mais distantes da Terra, o que pode aumentar a probabilidade de impacto momentaneamente. Porém, à medida que os cálculos são refinados, a tendência é que essa possibilidade seja descartada”, esclareceu.