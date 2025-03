Decreto que regulamenta Ensino a Distância deve sair nos próximas dias, diz Camilo Santana

O decreto que regulamenta o Ensino a Distância (EaD) no Brasil deve sair nos próximos dias. A informação foi divulgada pelo ministro da Educação, Camilo Santana, durante o Encontro Anual Educação Já 2025, promovido pela Todos Pela Educação, em São Paulo (SP), nesta quinta-feira, 13.

A previsão era que o decreto fosse assinado até o fim de fevereiro, o que não aconteceu.

De acordo com o ministro, a medida será o "novo marco regulatório na distância no Brasil". “Nós estamos, vamos dizer assim, normatizando as áreas que poderão ser feitas de forma remota, aquelas têm que ser 100% presencial, aquelas que podem ser de forma híbrida parte presencial”, detalhou.