Emocionados, pais ouvem coração do filho batendo no peito de outra criança

Vídeo mostra encontro emocionante com o novo coração de Davi, doado pelos pais de Jessé / Crédito: Instagram / Fabiano Deize

Um vídeo compartilhado nas redes sociais tem emocionado milhares de pessoas. Nele, Fabiano e Deize Escravon, de Joinville (SC), escutam o coração do filho Jessé bater novamente—agora no peito de Davi, um menino de 3 anos. A gravação, publicada no perfil de Deize, já ultrapassou 2,4 milhões de visualizações. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Na publicação, a mãe escreveu sobre a importância do momento:

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Poder ouvir o coração forte que hoje bate no peito do Davi—coração que bateu dentro de mim e, por 9 meses, foi só meu; e por 9 anos, espalhou alegrias e amor por onde passou. Um coração tão abençoado por Deus que, mesmo tendo parado no peito do Jessé, voltou a bater para cumprir uma nova missão.”

Ceará realiza mais de 2 mil transplantes em 2024 e bate recorde de 26 anos; CONFIRA

Pais ouvem coração do filho batendo no peito de outra criança; veja vídeo A perda de Jessé após complicações de uma apendicite Jessé, de 9 anos, era um menino saudável até o dia 29 de janeiro, quando começou a sentir fortes dores na barriga. O pai, Fabiano, contou que a primeira ida ao hospital resultou em um diagnóstico de virose. Sem exames mais detalhados, os médicos recomendaram que ele voltasse para casa e retornasse apenas se os sintomas persistissem. Dois dias depois, a dor continuava intensa e os pais voltaram ao hospital. Desta vez, foi receitado um antibiótico, mas o estado de Jessé piorou. Ele começou a apresentar fraqueza extrema e precisou ser levado novamente à emergência.

Foi levado para a UTI e, algumas horas depois, teve uma parada cardíaca de 12 minutos. Ele voltou, mas a situação era grave. Depois, teve outra parada de 4 minutos antes de os médicos descobrirem que ele sofria de apendicite aguda. O menino passou por uma cirurgia e ficou internado por 17 dias. Apesar de apresentar algumas melhoras, exames confirmaram a morte cerebral. Hospital da UFC atinge recorde de 100 transplantes de medula óssea em 2024; VEJA



A decisão pela doação de órgãos Diante da dor da perda, os pais optaram pela doação de órgãos. Segundo Fabiano, a escolha já era um desejo da família. “Foi uma mistura de dor com compaixão saber que meu filho poderia ser um herói. O sonho dele era ser um super-herói, e isso me trouxe um pouco de conforto”, disse o pai. Deize reforçou o impacto positivo da decisão:

“Dói demais saber que ele não está mais aqui, mas conhecer a fé dele em Deus me deu certeza de que essa era a decisão correta. Trouxe cura ao meu luto saber que meu filho ajudou outras crianças.” O encontro entre as famílias A conexão entre as famílias foi feita pelas redes sociais. O encontro só aconteceu agora, um ano após o transplante, para que todos estivessem emocionalmente preparados. “Não queríamos assustar o Davi, pois ele ainda é muito pequeno. Mas hoje estamos mais calmos e prontos para esse momento”, explicou Deize.