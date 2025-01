Ceará realiza mais de 2 mil transplantes em 2024 e bate recorde de 26 anos

Ceará registrou o maior número de transplantes de órgãos e tecidos de sua história, com 2.029 procedimentos. O Estado também lidera o ranking nacional de transplantes de córnea

/ Crédito: Divulgação/ Secretaria da Saúde do Ceará

O Ceará realizou em 2024 o maior número de transplantes de órgãos e tecidos da história do Estado. De acordo com a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), foram realizados um total de 2.029 procedimentos, entre transplantes de rim, fígado, pulmão, pâncreas, coração, medula óssea, córnea e válvulas cardíacas.

Em 1998, ano em que as operações começaram a ser realizadas no Estado, foram feitos cerca de 173 procedimentos. Ao longo de 26 anos, o volume de transplantes no Ceará cresceu quase 12 vezes, um aumento de aproximadamente 1.073%.