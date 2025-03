Caso Vitória: preso um dos suspeitos de assassinar adolescente em SP

Testemunhas relataram que suspeito estava perto do local do crime e que seu carro foi visto na cena. Movimentação suspeita na casa dele também foi indicada

Um dos suspeitos de matar a adolescente Vitória Regina de Sousa foi preso pela Polícia de São Paulo na tarde desse sábado, 8. A prisão temporária de Maicol Antonio Sales dos Santos havia sido decretada pela Justiça horas antes.

“Fortes indícios” de envolvimento e contradições no depoimento resultaram na prisão de Maicol decretada, segundo o G1 São Paulo. Testemunhas relataram que Maicol estava perto do local do crime e que seu carro foi visto na cena. Movimentação suspeita em sua casa também foi indicada.