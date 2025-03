Decisão do STF estende aplicação da Lei Maria da Penha; entenda

A lei foi criada em 2006, sancionada por Lula , é destinada ao combate à violência doméstica e leva o nome de uma ativista que já sofreu com essa realidade. A legislação também dá assistência às vítimas, determina a forma de ação da polícia nos casos e apresenta as medidas protetivas de urgência .

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, no dia 21 de fevereiro, por unanimidade , que as regras de proteção da Lei Maria da Penha podem ser aplicadas a casais homoafetivos e também a mulheres trans e travestis, além de reconhecer falhas e omissões nas leis sobre o tema, por parte do Congresso Nacional .

Pelo entendimento de v iolação dos direitos constitucionais e omissão do Poder Legislativo, uma ação foi apresentada ao STF e foi analisada pelo órgão.

Para reforçar a necessidade da ação, a Associação chegou a citar casos do Conselho Nacional de Justiça envolvendo violência doméstica em ambientes familiares compostos por mulheres e homens que se relacionam homoafetivamente, sejam cis ou transgênero .

Com isso, a Abrafh considerou uma omissão inconstitucional, visto que a Constituição impõe ao Poder Público o dever de proteger todos os tipos de famílias e pessoas contra a violência doméstica.

Lei Maria da Penha: o que o STF decidiu?

O caso foi analisado no período de uma semana, entre os dias 14 e 21 de fevereiro, no plenário virtual do Supremo. O relator foi o ministro Alexandre de Moraes.

Em unanimidade, os ministros acompanharam o voto do relator e concordaram com a omissão do Congresso Nacional na legislação sobre o tema, decidindo que a Lei também pode ser aplicada em casos de violência doméstica em relações não heteroafetivas.

“A expressão ‘mulher’ contida na lei vale tanto para o sexo feminino quanto para o gênero feminino, já que a conformação física externa é apenas uma mas não a única das características definidoras do gênero", escreve Moraes.