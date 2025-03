Já bebeu água hoje? "Bloco das Araras-Azuis" encanta com alerta sobre hidratação na folia e fora dela

As araraz-azuis reunidas às margens do açude para matar a sede lembram aos foliões de beberem água enquanto se divertem no Carnaval / Crédito: Reprodução/OnçaFari

Ainda em ritmo de Carnaval, uma entidade de preservação ambiental publicou nas redes sociais um registro do “Bloco das Araras-Azuis” como um alerta para os cuidados com a hidratação seja na folia ou fora dela! O registro mostra um bando se refrescando nas águas de um açude da região do Pantanal, em Mato Grosso do Sul (MS). Na postagem feita no Instagram nessa terça-feira, 4, a OnçaFari, uma organização não governamental (ONG) de proteção animal, republicou um registro antigo dos animais como forma de lembrar a todos da importância de se manter hidratado.



A cena, que poderia facilmente ser inspirada em uma sequência do filme de animação "Rio", da BlueSky (2011), encantou os internautas. Confira!

Vídeo mostra araras-azuis bebendo água de açude no MS O vídeo publicado pela ONG mostra um bando de araras-azuis (Anodorhynchus hyacinthinus) sobrevoando a região pantaneira no MS e pousando às margens de um açude para beber água e se refrescar. A entidade resgatou a gravação, feita em agosto de 2024, e uniu a cena curiosa ao contexto carnavalesco.





“Bloco das araras-azuis passando para lembrar da hidratação nesse carnaval!”, escreveu a OnçaFari na legenda da publicação na rede social, que gerou comentários cheios de carinho dos usuários pelas aves. “Bloco das Araras-Azuis” recomenda que foliões se hidratem no Carnaval "Rio" (2011) conta a história de Blu, uma ararinha-azul que viaja para o Rio de Janeiro e aproveita o Carnaval com os amigos que faz pelo caminho Crédito: Reprodução/BlueSky Studios As aves reunidas nos arredores do açude para matar a sede lembram aos foliões que beber água enquanto se divertem é fundamental para acompanhar o ritmo do Carnaval, ou de qualquer outra folia, de maneira mais saudável.