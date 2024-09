Macaco recém-nascido é resgatado de cinzas de incêndio no Pantanal

Equipes do Ibama encontraram o macaco-prego perdido da mãe e ainda com o cordão umbilical em meio à área de incêndios florestais

Um filhote de macaco-prego foi resgatado das cinzas de uma área de queimadas no Pantanal, em Miranda, no Mato Grosso do Sul. O recém-nascido foi encontrado pela equipe de resgate com apenas três dias de vida.

O animal recebeu o nome de "Fênix", em referência ao pássaro da mitologia grega que é capaz de renascer das próprias cinzas, e levado para o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) para receber tratamento. O resgate aconteceu na última sexta-feira, 13.

Macaco Fênix: Resgate foi parte de ação do Ibama

As equipes do Grupo de Resgate Técnico Animal Cerrado Pantanal (Gretap) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) realizavam uma ação nas proximidades da reserva ecológica Salobra quando encontraram o animal perdido. O filhote de macaco-prego ainda estava com o cordão umbilical.