Nova onda de calor atinge regiões Sudeste e Nordeste; recordes de temperatura são previstos

Uma nova onda de calor irá afetar as regiões do Sudeste e Nordeste do Brasil entre a próxima quarta-feira, 12, e o dia 18 de fevereiro. As informações são do Climatempo.

A onda já está atuando no Sul do País e irá se prolongar por mais alguns dias. Desta vez, a temperatura poderá chegar em torno de 40 °C em áreas do estado do Rio de Janeiro, incluindo o Grande Rio, no noroeste de Minas Gerais, no oeste da Bahia, no Vale do São Francisco (BA) e na região de sertão entre Bahia, Pernambuco e Piauí.